Milano 15:09
45.691 +0,70%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:09
9.978 +0,27%
Francoforte 15:09
24.736 +0,80%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries

Scambia in profit il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che lievita del 2,30%.
