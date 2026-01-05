Milano 15:13
45.687 +0,69%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:13
9.980 +0,29%
Francoforte 15:13
24.752 +0,86%

Saldi invernali: abbigliamento (90,9%) e calzature (80,1%) i prodotti più gettonati

Economia
Saldi invernali: abbigliamento (90,9%) e calzature (80,1%) i prodotti più gettonati
(Teleborsa) - Con l'avvio dei saldi quasi 6 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare a prezzi scontati. Un appuntamento che è atteso dal 47,3% degli acquirenti per comprare articoli desiderati da tempo. Abbigliamento (90,9%) e calzature (80,1%) sono le categorie di prodotti più gettonati, seguite da accessori (41%) e articoli sportivi (40%). Questi i principali risultati dell'indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research sui comportamenti d'acquisto dei consumatori e sulle dinamiche del settore retail nei saldi invernali 2026.

Circa 7 consumatori su 10 acquisteranno sia sul canale fisico che digitale, mentre meno di 1 su 10 lo farà solo online. Il 53,3% degli acquirenti comprerà esclusivamente ciò di cui ha bisogno, il 19,3% dichiara di preferire la qualità al prezzo mentre il 18,9% baserà la scelta sul prezzo. Oltre la metà dei consumatori ha modificato le abitudini di acquisto a causa dei cambiamenti climatici e, di questi, il 18,9% ha rinviato l'acquisto di capi pesanti, mentre il 21,5% sta acquistando un abbigliamento più leggero per via di inverni meno rigidi. Un dato confermato anche dall'80% delle imprese che evidenziano un ritardo nell'inizio della domanda di abbigliamento invernale.

In linea con lo scorso anno le aspettative delle imprese sul numero di clienti che entrerà in negozio. Il 65% degli imprenditori proporrà sconti fino al 30% e il 56,6% prevede che il proprio negozio sarà visitato da nuovi clienti. Per otto imprese su dieci i saldi invernali incideranno fino al 20% sulle vendite annuali complessive. Il 38% degli imprenditori segnala una riduzione dei ricavi nel 2025 rispetto all'anno precedente.





Condividi
```