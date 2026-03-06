Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo

FTSE 100

JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,7789 sterline. Prima resistenza a 0,7935. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,7693.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)