Nextchem (Maire) ampli portafoglio polimeri avanzati con suite

(Teleborsa) - Maire annuncia che NEXTCHEM, attraverso la controllata CONSER, licenziataria di tecnologie per derivati chimici di alto valore e plastiche biodegradabili, rafforza il proprio portafoglio con l’introduzione della nuova tecnologia NX CONSER PolyFlex per la produzione di polietere-glicole politetrametilenico (PTMEG), il principale polimero che compone la fibra spandex.

Questa tecnologia fa parte della nuova suite NXPand, che segna l’ingresso strategico di NEXTCHEM nelle soluzioni sostenibili per l’industria tessile.

NX CONSER PolyFlex comprende soluzioni versatili per produrre polimeri avanzati sia da materie prime convenzionali che biologiche (ad esempio tetraidrofurano di origine biologica, o THF bio-based). Il PTMEG è poi utilizzato per fabbricare una varietà di prodotti elastomerici, tra cui lo spandex, noto per l’eccezionale flessibilità e resistenza termica/meccanica, caratteristiche che lo rendono essenziale per applicazioni in mercati ad alta crescita come abbigliamento sportivo, abbigliamento tecnico e dispositivi di protezione.

L’iniziativa si basa sulla collaborazione di NEXTCHEM con Shanghai Diyang Chemical Technology Co., un’azienda cinese specializzata in catalizzatori e prodotti chimici fini. L’accordo include anche soluzioni per intermedi speciali, nonché solventi industriali, farmaceutici e cosmetici.
