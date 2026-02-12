Nextchem (Maire) ampli portafoglio polimeri avanzati con suite

Maire

(Teleborsa) -annuncia che, attraverso la controllata CONSER, licenziataria di tecnologie per derivati chimici di alto valore e plastiche biodegradabili, rcon l’introduzione dellaper la produzione di polietere-glicole politetrametilenico (PTMEG), il principale polimero che compone la fibra spandex.Questa tecnologia fa parte della, che segna l’ingresso strategico di NEXTCHEM nelleNX CONSER PolyFlex comprendesia da materie prime convenzionali che biologiche (ad esempio tetraidrofurano di origine biologica, o THF bio-based). Il PTMEG è poi utilizzato per, noto per l’eccezionale flessibilità e resistenza termica/meccanica, caratteristiche che lo rendono essenziale per applicazioni in mercati ad alta crescita come abbigliamento sportivo, abbigliamento tecnico e dispositivi di protezione.L’iniziativa, un’azienda cinese specializzata in catalizzatori e prodotti chimici fini. L’accordo include anche soluzioni per intermedi speciali, nonché solventi industriali, farmaceutici e cosmetici.