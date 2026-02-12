Nextchem (Maire) ampli portafoglio polimeri avanzati con suite

(Teleborsa) - Maire
annuncia che NEXTCHEM
, attraverso la controllata CONSER, licenziataria di tecnologie per derivati chimici di alto valore e plastiche biodegradabili, rafforza il proprio portafoglio
con l’introduzione della nuova tecnologia NX CONSER PolyFlex
per la produzione di polietere-glicole politetrametilenico (PTMEG), il principale polimero che compone la fibra spandex.
Questa tecnologia fa parte della nuova suite NXPand
, che segna l’ingresso strategico di NEXTCHEM nelle soluzioni sostenibili per l’industria tessile
.
NX CONSER PolyFlex comprende soluzioni versatili per produrre polimeri avanzati
sia da materie prime convenzionali che biologiche (ad esempio tetraidrofurano di origine biologica, o THF bio-based). Il PTMEG è poi utilizzato per fabbricare una varietà di prodotti elastomerici, tra cui lo spandex
, noto per l’eccezionale flessibilità e resistenza termica/meccanica, caratteristiche che lo rendono essenziale per applicazioni in mercati ad alta crescita come abbigliamento sportivo, abbigliamento tecnico e dispositivi di protezione.
L’iniziativa si basa sulla collaborazione di NEXTCHEM con Shanghai Diyang Chemical Technology Co.
, un’azienda cinese specializzata in catalizzatori e prodotti chimici fini. L’accordo include anche soluzioni per intermedi speciali, nonché solventi industriali, farmaceutici e cosmetici.