Spagna, Disoccupazione in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 gennaio 2026 - 09.20
Spagna,
Disoccupazione in dicembre pari a -16,3K unità
, in aumento rispetto al precedente -18,8K unità (la previsione era 5,7K unità).
