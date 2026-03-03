Milano 10:53
44.594 -3,64%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:53
10.521 -2,40%
Francoforte 10:53
23.826 -3,30%

Tasso disoccupazione Giappone in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Giappone in gennaio
Giappone, Tasso disoccupazione in gennaio pari a +2,7%, in aumento rispetto al precedente +2,6% (la previsione era +2,6%).
Condividi
```