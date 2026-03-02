Milano 17:09
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 marzo 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)
10:30 Regno Unito: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito: Crediti consumo, mensile (preced. 1,52 Mld £)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 52,4 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 52,6 punti)

Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 37,5K unità; preced. 30,4K unità)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)

Mercoledì 04/03/2026
06:00 Giappone: Fiducia consumatori (atteso 38,1 punti; preced. 37,9 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 5,6%; preced. 5,6%)
11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,1%)
11:00 Italia: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Italia: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili)

Giovedì 05/03/2026
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,7%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (atteso 1,8%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 212K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -1,9%)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 1,7%; preced. 4,9%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -52 Mld piedi cubi)

Venerdì 06/03/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso -3,8%; preced. 7,8%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 58K unità; preced. 130K unità)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 0,6%)


