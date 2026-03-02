Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 marzo 2026

(Teleborsa) - Lunedì 02/03/2026
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 52,8 punti; preced. 51,5 punti)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0,1%)
08:00 Germania
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,5 punti)
10:30 Regno Unito
: M4, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
10:30 Regno Unito
: Crediti consumo, mensile (preced. 1,52 Mld £)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 51,2 punti; preced. 52,4 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 51,7 punti; preced. 52,6 punti) Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
09:00 Spagna
: Disoccupazione (atteso 37,5K unità; preced. 30,4K unità)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%) Mercoledì 04/03/2026
06:00 Giappone
: Fiducia consumatori (atteso 38,1 punti; preced. 37,9 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,8 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 51,3 punti)
10:00 Italia
: Tasso disoccupazione (atteso 5,6%; preced. 5,6%)
11:00 Unione Europea
: Tasso disoccupazione (atteso 6,2%; preced. 6,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,1%)
11:00 Italia
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Italia
: PIL, annuale (atteso 0,8%; preced. 0,6%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,4%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 49K unità; preced. 22K unità)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 52,3 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 52,3 punti; preced. 52,7 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 53,5 punti; preced. 53,8 punti)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 15,99 Mln barili) Giovedì 05/03/2026
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,7%)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (atteso 1,8%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,9%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,8%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,3%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,5%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 108,44K unità)
14:30 USA
: Prezzi import, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
14:30 USA
: Prezzi export, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 212K unità)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -1,9%)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 1,7%; preced. 4,9%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -52 Mld piedi cubi) Venerdì 06/03/2026
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso -3,8%; preced. 7,8%)
11:00 Unione Europea
: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,4%)
11:00 Unione Europea
: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,3%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,4%)
14:30 USA
: Variazione occupati (atteso 58K unità; preced. 130K unità)
14:30 USA
: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,3%)
14:30 USA
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0%)
16:00 USA
: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA
: Vendite industria, mensile (preced. 0,6%)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))