UK, sussidi disoccupazione gennaio +28.600 unità: sopra le attese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio
(claimant count) nel Regno Unito
: a gennaio
2026 sono risultati in salita di 28.600 unità, dopo aver riportato una crescita di 2.700 unità a dicembre (rivisto da un preliminare di +17.900). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 22.800 unità stimato dal consensus.
Aumenta anche il tasso di disoccupazione
, che si attesta al 5,2% a dicembre, dal 5% di novembre e contro il 5,2% atteso dagli analisti.
Nei tre mesi a dicembre, l'occupazione
ha fatto segnare un aumento di 52 mila unità, contro la salita di 82 mila unità del mese precedente.
Infine, il tasso di crescita dei salari medi
ha mostrato, a dicembre, un incremento del 4,2% escludendo i bonus dal +4,4% del mese precedente, in linea con quanto indicato dagli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,2%, dal +4,6% del mese precedente (sotto il +4,6% atteso dagli analisti).(Foto: © Eros Erika / 123RF)