Milano 10:50
45.682 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 10:50
9.984 +0,33%
Francoforte 10:50
24.768 +0,93%

UK, massa monetaria M4 sale dello 0,8% a novembre

Economia, Macroeconomia
UK, massa monetaria M4 sale dello 0,8% a novembre
(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è salita dello 0,8% nel mese di novembre 2025, dopo il -0,2% registrato il mese precedente e rispetto al -0,1% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.

Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 2,08 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 1,71 miliardi del mese precedente (rivisti da 1,12 miliardi).

I prestiti netti ai privati evidenziano un aumento a 6,6 miliardi, rispetto ai 5,4 miliardi registrati in precedenza e sotto i 5,2 miliardi del consensus.

(Foto: © plasticperson / 123RF)
Condividi
```