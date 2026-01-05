UK, massa monetaria M4 sale dello 0,8% a novembre

(Teleborsa) - La massa monetaria M4
della Gran Bretagna è salita dello 0,8% nel mese di novembre 2025, dopo il -0,2% registrato il mese precedente e rispetto al -0,1% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.
Nello stesso periodo, i crediti al consumo
destagionalizzati si sono assestati a 2,08 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 1,71 miliardi del mese precedente (rivisti da 1,12 miliardi).
I prestiti netti ai privati
evidenziano un aumento a 6,6 miliardi, rispetto ai 5,4 miliardi registrati in precedenza e sotto i 5,2 miliardi del consensus.(Foto: © plasticperson / 123RF)