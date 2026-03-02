Milano 11:05
Uk, massa monetaria M4 in calo oltre le attese a gennaio, frenano anche i prestiti ai privati
(Teleborsa) - La massa monetaria M4 della Gran Bretagna è scesa dello 0,1% nel mese di gennaio 2026, dopo il +0,4% registrato il mese precedente (rivisto da +0,3%) e rispetto al +0,2% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England.

Nello stesso periodo, i crediti al consumo destagionalizzati si sono assestati a 1,812 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 1,652 miliardi del mese precedente (rivisiti da 1,524 miliardi).

I prestiti netti ai privati evidenziano un calo a 5,9 miliardi, contro le attese degli analisti che si aspettavano un valore di 6,2 miliardi, rispetto ai 6,1 miliardi registrati in precedenza. I prestiti per mutui fanno segnare 4,08 miliardi rispetto ai 4,49 miliardi precedenti (rivisiti da 4,6 miliardi).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
