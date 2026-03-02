Uk, massa monetaria M4 in calo oltre le attese a gennaio, frenano anche i prestiti ai privati

(Teleborsa) - La massa monetaria M4
della Gran Bretagna
è scesa dello 0,1% nel mese di gennaio 2026
, dopo il +0,4% registrato il mese precedente (rivisto da +0,3%) e rispetto al +0,2% delle stime degli analisti. Il dato è pubblicato dalla Bank of England
.
Nello stesso periodo, i crediti al consumo
destagionalizzati si sono assestati a 1,812 miliardi di sterline, in aumento rispetto ai 1,652 miliardi del mese precedente (rivisiti da 1,524 miliardi).
I prestiti netti ai privati
evidenziano un calo a 5,9 miliardi, contro le attese degli analisti che si aspettavano un valore di 6,2 miliardi, rispetto ai 6,1 miliardi registrati in precedenza. I prestiti per mutui
fanno segnare 4,08 miliardi rispetto ai 4,49 miliardi precedenti (rivisiti da 4,6 miliardi).