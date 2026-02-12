Regno Unito, a dicembre produzione industriale e manifatturiera calano più delle attese

(Teleborsa) - Giungono dati negativi dalladelGli ultimi dati diffusi dall'della(ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di dicembre, un decremento dello 0,9% su base mensile rispetto al +1,3% del mese precedente e contro la flessione dello 0,1% attesa dagli analisti.Ilregistra un crescita dello 0,5% dopo il +2,5% di novembre e rispetto al +1,5% del consensus.La, su base mensile, registra una discesa dello 0,5% contro il -0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del +1,9% di novembre. La variazione annua registra una crescita dello 0,5% rispetto al 1,8% del consensus e dopo il +1,3,7% del mese precedente.