Regno Unito, a dicembre produzione industriale e manifatturiera calano più delle attese

Regno Unito, a dicembre produzione industriale e manifatturiera calano più delle attese
(Teleborsa) - Giungono dati negativi dalla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.

Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS) segnalano che l'indice della produzione industriale ha registrato, nel mese di dicembre, un decremento dello 0,9% su base mensile rispetto al +1,3% del mese precedente e contro la flessione dello 0,1% attesa dagli analisti.

Il dato tendenziale registra un crescita dello 0,5% dopo il +2,5% di novembre e rispetto al +1,5% del consensus.

La produzione manifatturiera, su base mensile, registra una discesa dello 0,5% contro il -0,2% stimato dagli analisti ed a fronte del +1,9% di novembre. La variazione annua registra una crescita dello 0,5% rispetto al 1,8% del consensus e dopo il +1,3,7% del mese precedente.
