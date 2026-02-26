Zona Euro, massa monetaria M3 gennaio accelera al +3,3% a/a

(Teleborsa) - Accelera la crescita dellanell'nel mese di2026. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti al 3,3% dal 2,8% del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti (2,9%).La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i, si assesta a +3%, invariata rispetto al mese precedente, e risulta superiore al +1,9% del consensus, mentre la crescita deiscende al 2,8% dal +3% del mese precedente.La massa monetaria M3 è unche comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino a due anni, si ottiene l'aggregato M3, primo pilastro della politica monetaria della BCE.