Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Madrid, che riporta un cauto +0,19%
Giornata fiacca per Madrid, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 17.647,1 Euro.
