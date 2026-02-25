Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:00
25.267 +1,16%
Dow Jones 18:00
49.412 +0,48%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,49%

Ibex 35 chiude la seduta a 18.461 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +1,49%
Madrid riporta un guadagno dell'1,49%, terminando a 18.461 Euro.
Condividi
```