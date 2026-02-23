Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,56%

Ibex 35 chiude la seduta a 18.288,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,56%
Madrid riporta un guadagno dello 0,56%, terminando a 18.288,7 Euro.
Condividi
```