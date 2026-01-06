Milano 17:35
45.753 -0,20%
Nasdaq 22:00
25.640 +0,94%
Dow Jones 22:00
49.462 +0,99%
Londra 17:35
10.123 +1,18%
Francoforte 17:36
24.892 +0,09%

Crolla a New York Equifax

Migliori e peggiori
Crolla a New York Equifax
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende, che passa di mano in perdita del 5,40%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Equifax, che fa peggio del mercato di riferimento.


La tendenza di breve di Equifax è in rafforzamento con area di resistenza vista a 212,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 206,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 218,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```