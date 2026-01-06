Milano 14:42
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:42
10.110 +1,05%
Francoforte 14:41
24.948 +0,32%

Francoforte: brusca correzione per Adidas

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brusca correzione per Adidas
Si muove in perdita il produttore di calzature sportive, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,47% sui valori precedenti.
Condividi
```