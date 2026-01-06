Milano 14:42
Francoforte: calo per Brenntag
(Teleborsa) - Sottotono il distributore tedesco di prodotti chimici, che passa di mano con un calo del 3,25%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Brenntag rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Brenntag è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,12 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 47,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,62.

