Francoforte: calo per Brenntag

(Teleborsa) - Sottotono il distributore tedesco di prodotti chimici
, che passa di mano con un calo del 3,25%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Brenntag
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Brenntag
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 49,12 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 47,62. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 50,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)