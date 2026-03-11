Milano 14:53
44.798 -0,89%
Nasdaq 14:53
25.028 +0,29%
Dow Jones 14:53
47.456 -0,53%
Londra 14:53
10.325 -0,84%
Francoforte 14:53
23.663 -1,27%

Francoforte: positiva la giornata per Brenntag

Avanza il distributore tedesco di prodotti chimici, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.
