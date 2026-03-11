Milano
14:53
44.798
-0,89%
Nasdaq
14:53
25.028
+0,29%
Dow Jones
14:53
47.456
-0,53%
Londra
14:53
10.325
-0,84%
Francoforte
14:53
23.663
-1,27%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 15.09
Francoforte: positiva la giornata per Brenntag
Migliori e peggiori
,
In breve
11 marzo 2026 - 13.00
Avanza il
distributore tedesco di prodotti chimici
, che guadagna bene, con una variazione del 2,63%.
Brenntag
Brenntag
+2,54%
