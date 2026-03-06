Francoforte: andamento negativo per Brenntag

(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici
, che sta segnando un calo del 2,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Brenntag
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,36 Euro. Prima resistenza a 46,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)