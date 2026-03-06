Milano 12:52
44.112 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:52
10.354 -0,58%
Francoforte 12:52
23.592 -0,94%

Francoforte: andamento negativo per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Brenntag
(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici, che sta segnando un calo del 2,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Brenntag si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 44,36 Euro. Prima resistenza a 46,02. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```