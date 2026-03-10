Milano 13:39
Francoforte: scambi in positivo per Brenntag

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici, con una variazione percentuale del 2,64%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Brenntag segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,04 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45,95. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
