Francoforte: scambi in positivo per Brenntag

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore tedesco di prodotti chimici
, con una variazione percentuale del 2,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Brenntag
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,04 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45,95. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)