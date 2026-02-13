Milano 10:49
45.865 -0,77%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 10:49
10.423 +0,20%
Francoforte 10:49
24.859 +0,03%

Francoforte: giornata depressa per Brenntag

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Brenntag
(Teleborsa) - Retrocede il distributore tedesco di prodotti chimici, con un ribasso del 2,35%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Brenntag mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,17%, rispetto a +1,48% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Il quadro tecnico di breve periodo di Brenntag mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58,46 Euro. Rischio di discesa fino a 56,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 60,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```