Francoforte: positiva la giornata per Lufthansa

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca
, che avanza bene dell'1,83%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lufthansa
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve del vettore aereo tedesco
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8,867 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,723. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)