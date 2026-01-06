Milano 14:47
Londra: balza in avanti Tesco

(Teleborsa) - Scambia in profit la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi, che lievita del 2,53%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tesco rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di Tesco resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,603 sterline. Supporto visto a quota 4,446. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
