Milano 17:23
46.284 -1,96%
Nasdaq 17:23
24.888 -0,29%
Dow Jones 17:23
48.826 -0,31%
Londra 17:23
10.784 -1,16%
Francoforte 17:22
24.675 -2,41%

Londra: seduta molto difficile per InterContinental Hotels Group

Ribasso per il gruppo che gestisce alberghi, che passa di mano in perdita del 5,89%.
