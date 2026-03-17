Madrid: positiva la giornata per Acciona
(Teleborsa) - Bene la società elettrica spagnola, con un rialzo del 2,57%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 227,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 217,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 237,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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