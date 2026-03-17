Madrid: positiva la giornata per Acciona

(Teleborsa) - Bene la società elettrica spagnola , con un rialzo del 2,57%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Acciona rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 227,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 217,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 237,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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