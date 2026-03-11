Milano 14:58
44.828 -0,83%
Nasdaq 14:58
25.034 +0,31%
Dow Jones 14:58
47.446 -0,55%
Londra 14:58
10.329 -0,80%
Francoforte 14:57
23.681 -1,20%

Parigi: andamento negativo per Safran

Si muove verso il basso la società ingegneristica, con una flessione dell'1,96%.
