Piazza Affari: calo per Carel Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con una flessione del 3,35%.

L'andamento di Carel Industries nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Carel Industries è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,3.

