Piazza Affari: calo per Carel Industries

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria
, con una flessione del 3,35%.
L'andamento di Carel Industries
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Carel Industries
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,25 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)