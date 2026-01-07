Milano 13:16
45.667 -0,19%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:16
10.057 -0,65%
Francoforte 13:16
25.037 +0,58%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 6/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 gennaio

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,18%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,9287. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,9304. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,9321.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```