Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile -0,1%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9278, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9306. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9268.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)