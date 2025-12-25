Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 0,00%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre

Appiattita la performance del cambio Euro / CHF, che porta a casa un trascurabile -0,1%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,9278, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9306. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9268.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```