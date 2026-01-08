Milano 7-gen
45.559 0,00%
Nasdaq 7-gen
25.654 +0,06%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 7-gen
10.048 0,00%
Francoforte 7-gen
25.122 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 7/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio

Giornata fiacca per il cambio Euro / CHF, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 0,9325, mentre i supporti sono stimati a 0,9292. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 0,9358.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
