Milano 12:20
43.557 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:20
9.655 +0,11%
Francoforte 12:20
24.105 +0,24%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un misero +0,26%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9399 e primo supporto individuato a 0,9366. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9432.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
