Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Piccolo passo in avanti per il cambio Euro / CHF, che porta a casa un misero +0,26%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9399 e primo supporto individuato a 0,9366. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9432.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)