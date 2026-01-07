CoStar in discesa a New York

fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale

Nasdaq 100

CoStar

CoStar

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 3,85% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 68,46 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 61,28. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 75,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)