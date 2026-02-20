Milano 16:39
46.413 +1,35%
Nasdaq 16:39
24.950 +0,62%
Dow Jones 16:39
49.514 +0,24%
Londra 16:39
10.697 +0,66%
Francoforte 16:39
25.210 +0,66%

New York: exploit di CoStar

Migliori e peggiori
New York: exploit di CoStar
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,16%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CoStar rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo di CoStar resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 51,84 USD. Supporto visto a quota 49,91. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 53,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```