Seduta all'insegna del toro a New York

(Teleborsa) - Dopo un avvio cauto, Wall Street prosegue la seduta consolidando i rialzi
, beneficiando delle rassicurazioni del presidente americano Donald Trump che ha dichiarato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto". L'oro nero reagisce scivolando sotto quota 90 dollari, dopo il massimo di quasi 120 dollari raggiunto lunedì.
Il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 6.828 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100
(+0,63%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'S&P 100
(+0,44%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori informatica
(+0,72%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,62%) e materiali
(+0,61%). Il settore energia
, con il suo -1,24%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Caterpillar
(+3,62%), Honeywell International
(+3,14%), Cisco Systems
(+3,07%) e 3M
(+2,80%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Chevron
, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.
Discesa modesta per Salesforce
, che cede un piccolo -1,34%.
Pensosa Boeing
, con un calo frazionale dell'1,00%.
Tentenna Microsoft
, con un modesto ribasso dello 0,87%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Vertex Pharmaceuticals
(+8,76%), Micron Technology
(+6,22%), Seagate Technology
(+5,82%) e Western Digital
(+5,75%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su AppLovin
, che continua la seduta con -7,58%.
Sessione nera per Thomson Reuters
, che lascia sul tappeto una perdita del 7,08%.
In perdita Axon Enterprise
, che scende del 4,16%.
Pesante CoStar
, che segna una discesa di ben -4,15 punti percentuali.