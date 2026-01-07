Daikin Italy, Hiroshi Shimada nominato CEO e Presidente

(Teleborsa) - Daikin Air Conditioning Italy
annuncia la nomina di Hiroshi Shimada quale nuovo CEO e Presidente
. Il manager ha assunto la guida della filiale italiana della multinazionale giapponese a partire dal 1° gennaio 2026
, succedendo a Geert Vos, che ricoprirà un nuovo incarico di leadership all’interno di Daikin Europe.
Hiroshi Shimada vanta una carriera trentennale all’interno del gruppo
, con incarichi negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Da dicembre 2023 ha assunto il ruolo di Vice Presidente in Daikin Italy. Grazie alla sua profonda conoscenza del settore HVAC, Hiroshi Shimada guiderà una nuova fase di consolidamento e crescita
dell'azienda. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la leadership sul mercato e promuovere una cultura aziendale orientata all’innovazione e alla sostenibilità.?
"Entrare in questa nuova fase alla guida di Daikin Italia significa, prima di tutto, valorizzare il lavoro straordinario svolto finora dall’azienda e dalle sue persone - sottolinea Hiroshi Shimada -. Il mio obiettivo è dare continuità a quanto costruito, ma anche imprimere un’ulteriore spinta verso quei cambiamenti che possono renderci ancora più agili, innovativi e vicini al mercato".