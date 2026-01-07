Daikin Italy, Hiroshi Shimada nominato CEO e Presidente

(Teleborsa) -annuncia la nomina di. Il manager ha assunto la guida della filiale italiana della multinazionale giapponese a partire, succedendo a Geert Vos, che ricoprirà un nuovo incarico di leadership all’interno di Daikin Europe.Hiroshi Shimada vanta una, con incarichi negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Da dicembre 2023 ha assunto il ruolo di Vice Presidente in Daikin Italy. Grazie alla sua profonda conoscenza del settore HVAC, Hiroshi Shimadadell'azienda. L’obiettivo è rafforzare ulteriormente la leadership sul mercato e promuovere una cultura aziendale orientata all’innovazione e alla sostenibilità.?"Entrare in questa nuova fase alla guida di Daikin Italia significa, prima di tutto, valorizzare il lavoro straordinario svolto finora dall’azienda e dalle sue persone - sottolinea Hiroshi Shimada -. Il mio obiettivo è dare continuità a quanto costruito, ma anche imprimere un’ulteriore spinta verso quei cambiamenti che possono renderci ancora più agili, innovativi e vicini al mercato".