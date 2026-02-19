Save, Ardian e Finint completano riassetto. Marchi e Scarpa confermati presidente e AD

(Teleborsa) -, società leader a livello mondiale negli investimenti in private markets, e, creata da Finanziaria Internazionale Holding per dare impulso allo sviluppo del settore infrastrutturale del Paese, hanno, che opera principalmente nella gestione di aeroporti, tra cui l'aeroporto Marco Polo di Venezia.L'acquisizione ha riguardato l'del capitale di Milione da parte di Finint Infrastrutture insieme a Sviluppo 87 e di Ardian.Contestualmente, è stato, composto da:, Monica Scarpa (Amministratore Delegato), Rosario Mazza (Senior Managing Director and head of Infrastructure Italy Ardian), Federica Vasquez (Managing Director Infrastructure team, Ardian), Elisabetta Oliveri (consigliere indipendente), Luca Bettonte (consigliere indipendente), Bruno Cherchi (consigliere indipendente) e Giovanni La Croce (consigliere indipendente).Il Gruppo Save comprende gliin Belgio. Nel corso del 2025 complessivamente gli aeroporti hanno registrato oltre 30 milioni di passeggeri (19 milioni di passeggeri sono transitati per i tre aeroporti veneti, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente; Charleroi ha totalizzato 11 milioni di passeggeri, in crescita del 7%).