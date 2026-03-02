Milano 17:18
46.256 -2,02%
Nasdaq 17:18
24.910 -0,20%
Dow Jones 17:18
48.827 -0,31%
Londra 17:18
10.783 -1,17%
Francoforte 17:18
24.674 -2,41%

Francoforte: seduta molto difficile per TUI

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita TUI, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 7,48% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di TUI è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,298 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,644. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 7,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
