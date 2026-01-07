Milano 13:24
Francoforte: scambi in positivo per Lufthansa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca, con una variazione percentuale del 3,28%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico del vettore aereo tedesco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
