Francoforte: scambi in positivo per Lufthansa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia aerea tedesca
, con una variazione percentuale del 3,28%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico del vettore aereo tedesco
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)