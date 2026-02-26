Milano 10:21
47.185 +0,03%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:21
10.818 +0,11%
Francoforte 10:21
25.134 -0,17%

Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per Wacker Chemie, che presenta una flessione dell'1,83%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Wacker Chemie più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo di Wacker Chemie mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 81,35 Euro. Rischio di discesa fino a 79,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 82,8.

