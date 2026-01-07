Il 2025 del mercato EGM: 22 IPO con oltre 126 milioni di capitali raccolti

(Teleborsa) - Nel 2025
sono state 22 le IPO sul mercato Euronext Growth Milan
, con una raccolta complessiva di 126,2 milioni di euro. La metà dei nuovi ingressi nell'EGM hanno sede in Lombardia, la regione più rappresentata, e circa un terzo di essi appartiene al settore dell'Industria. Al 31 dicembre 2025 il mercato EGM conta 213 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 10,2 miliardi di euro. Sono questi i numeri che emergono dall’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan
condotto da IRTOP Consulting
.
Dall'analisi dell'Osservatorio ECM risulta che nell'anno appena terminato l'EGM ha registrato 22 IPO e la raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è stata pari a 126,2 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul listino dedicato alle PMI: Braga Moro, Com.Tel, Dedem, Energy Time, ETS, Friends, gAIn360, Giocamondo Study, Haiki +, Kaleon, Markbass, Metriks AI, Otofarma, Più Medical, Praexidia Industrie Strategiche, Rino Petino, RT&L, Tecno, Telmes, Tradelab, Ubaldi Costruzioni, Vinext.
Al netto dei 2 veicoli di investimento rappresentati da Friends e Praexidia Industrie Strategiche, l’identikit della PMI quotata nel 2025 presenta i seguenti dati medi
in IPO: capitalizzazione
pari a 25,2 milioni; raccolta
pari a 5,9 milioni (per il 94% in aumento di capitale); flottante
pari al 23,9%.
Nel 2025, inoltre, ci sono state le OPA
su Almawave, Askoll EVA, Bifire, Comal, Fervi, FOS, Gibus, Intermonte Partners SIM, LA SIA, NVP, Shedir Pharma; oltrechè i delisting
di Agatos, Arras, Eligo, Friulchem, G Rent, Prismi, Sipario Movies, Visibilia Editore.
Le nuove quotate provengono da 9 Regioni
: la più rappresentata è la Lombardia
con il 50% delle quotazioni, seguono Marche, Campania e Puglia (9%). In termini di raccolta di capitali, al primo posto ancora la Lombardia (52%), seguita da Campania (17%) e Lazio (8%).
I settori
più rappresentati dalle nuove quotate su EGM sono l'Industria con 6 IPO (27%), Servizi e Tecnologia (5 IPO, 23%). Guardando alla raccolta
, essa si concentra prevalentemente nei settori Servizi (28%) e Tecnologia (25%).
Secondo le analisi dell’Osservatorio ECM di IRTOP Consulting, al 31 dicembre 2025 il mercato EGM conta 213 società quotate
per una capitalizzazione complessiva pari a 10,2 miliardi di euro. L'EGM si conferma il principale canale di raccolta di capitali
per la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 347 società (compresi passaggi su EXM-STAR, OPA, delisting e fusioni) e la raccolta in IPO è stata pari a 6,2 miliardi.
Sono 29 le società che hanno perfezionato il translisting
su EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting era pari a 7,4 miliardi, per una media di 256 milioni: al 31 dicembre 2025 le 25 società quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamente 16,7 miliardi di euro, registrando una performance media dal translisting pari a +121%.
Sempre dal 2009, precisa ancora l'Osservatorio, ci sono stati 53 delisting, 46 OPA e 6 fusioni
.
Sulla base dei bilanci 2024, le 213 società quotate al 31 dicembre 2025 su EGM hanno generato un giro d’affari
pari a 10,6 miliardi di
euro, in aumento dell'8% sull'anno precedente. La crescita dei ricavi è stata in media del 14% e oltre il 70% del mercato è composto da aziende con ricavi inferiori a 50 milioni di euro.
Considerando sempre i dati 2024, le 213 società quotate al 31 dicembre 2025 hanno occupato complessivamente 33.775 dipendenti
, in aumento del 10% sull'esercizio 2023. In media, il maggior numero delle risorse è occupato nei settori dell'Industrial Services (397), Consumer Durables (283) e Consumer Non-Durables (264).
"Secondo l’Osservatorio ECM, nel periodo 2018–2024 il “Bonus IPO” ha rappresentato un importante incentivo alla quotazione delle PMI
, sostenendo 168 operazioni e generando un utilizzo complessivo della misura pari a circa 66 milioni di euro. Guardando al futuro, il biennio 2026–2027
, con il supporto del MEF
e del MIMIT
, offrirà alle PMI nuovi strumenti per finanziare una crescita sostenibile attraverso il ricorso alla finanza alternativa", ha commentato Anna Lambiase, CEO di IRTOP Consulting e Direttore Scientifico dell’Osservatorio ECM Euronext Growth Milan. "
In questo contesto si inseriscono le iniziative delle Regioni Lombardia e Liguria, che hanno riconosciuto il ruolo strategico dei mercati dei capitali per le PMI affiancando al Bonus IPO la misura regionale “Quota Lombardia” e “Quota Liguria”, finalizzate a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a consolidare il sistema produttivo regionale".
La Lombardia, ha aggiunto, "con 84 società quotate, rappresenta una componente rilevante del mercato EGM
: ha raccolto complessivamente 683 milioni di euro tramite IPO, conta oltre 10.000 dipendenti (+10% rispetto al 2023) e genera un fatturato di 2,8 miliardi di euro (+4%)".
"Auspichiamo che anche altre regioni
possano seguire questi esempi virtuosi
: Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, che insieme rappresentano oltre il 30% delle società quotate su EGM, potrebbero adottare iniziative analoghe nel 2026 per sostenere la crescita e la competitività delle PMI locali”, ha concluso Lambiase.