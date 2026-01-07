Il 2025 del mercato EGM: 22 IPO con oltre 126 milioni di capitali raccolti

(Teleborsa) - Nelsono state, con una raccolta complessiva di 126,2 milioni di euro. La metà dei nuovi ingressi nell'EGM hanno sede in Lombardia, la regione più rappresentata, e circa un terzo di essi appartiene al settore dell'Industria. Al 31 dicembre 2025 il mercato EGM conta 213 società quotate per una capitalizzazione complessiva pari a 10,2 miliardi di euro. Sono questi i numeri che emergono dall’condotto daDall'analisi dell'Osservatorio ECM risulta che nell'anno appena terminato l'EGM ha registrato 22 IPO e la raccolta complessiva, comprensiva di greenshoe ove esercitata, è stata pari a 126,2 milioni di euro. In particolare, sono approdate sul listino dedicato alle PMI: Braga Moro, Com.Tel, Dedem, Energy Time, ETS, Friends, gAIn360, Giocamondo Study, Haiki +, Kaleon, Markbass, Metriks AI, Otofarma, Più Medical, Praexidia Industrie Strategiche, Rino Petino, RT&L, Tecno, Telmes, Tradelab, Ubaldi Costruzioni, Vinext.Al netto dei 2 veicoli di investimento rappresentati da Friends e Praexidia Industrie Strategiche, l’identikit della PMI quotata nel 2025 presenta i seguentiin IPO:pari a 25,2 milioni;pari a 5,9 milioni (per il 94% in aumento di capitale);pari al 23,9%.Nel 2025, inoltre, ci sono state lesu Almawave, Askoll EVA, Bifire, Comal, Fervi, FOS, Gibus, Intermonte Partners SIM, LA SIA, NVP, Shedir Pharma; oltrechè idi Agatos, Arras, Eligo, Friulchem, G Rent, Prismi, Sipario Movies, Visibilia Editore.Le nuove quotate provengono da: la più rappresentata è lacon il 50% delle quotazioni, seguono Marche, Campania e Puglia (9%). In termini di raccolta di capitali, al primo posto ancora la Lombardia (52%), seguita da Campania (17%) e Lazio (8%).più rappresentati dalle nuove quotate su EGM sono l'Industria con 6 IPO (27%), Servizi e Tecnologia (5 IPO, 23%). Guardando alla, essa si concentra prevalentemente nei settori Servizi (28%) e Tecnologia (25%).Secondo le analisi dell’Osservatorio ECM di IRTOP Consulting, al 31 dicembre 2025 il mercato EGM contaper una capitalizzazione complessiva pari a 10,2 miliardi di euro. L'EGM si conferma ilper la crescita delle PMI: dal 2009 ad oggi ha accolto 347 società (compresi passaggi su EXM-STAR, OPA, delisting e fusioni) e la raccolta in IPO è stata pari a 6,2 miliardi.Sono 29 le società che hanno perfezionato ilsu EXM/STAR. La capitalizzazione complessiva al translisting era pari a 7,4 miliardi, per una media di 256 milioni: al 31 dicembre 2025 le 25 società quotate sul mercato principale capitalizzano complessivamente 16,7 miliardi di euro, registrando una performance media dal translisting pari a +121%.Sempre dal 2009, precisa ancora l'Osservatorio, ci sono statiSulla base dei bilanci 2024, le 213 società quotate al 31 dicembre 2025 su EGM hanno generato unpari a 10,6 miliardi dieuro, in aumento dell'8% sull'anno precedente. La crescita dei ricavi è stata in media del 14% e oltre il 70% del mercato è composto da aziende con ricavi inferiori a 50 milioni di euro.Considerando sempre i dati 2024, le 213 società quotate al 31 dicembre 2025 hanno occupato complessivamente, in aumento del 10% sull'esercizio 2023. In media, il maggior numero delle risorse è occupato nei settori dell'Industrial Services (397), Consumer Durables (283) e Consumer Non-Durables (264)."Secondo l’Osservatorio ECM, nel periodo 2018–2024 il “Bonus IPO” ha rappresentato un, sostenendo 168 operazioni e generando un utilizzo complessivo della misura pari a circa 66 milioni di euro. Guardando al futuro, il, con il supporto dele del, offrirà alle PMI nuovi strumenti per finanziare una crescita sostenibile attraverso il ricorso alla finanza alternativa", ha commentatoIn questo contesto si inseriscono le iniziative delle Regioni Lombardia e Liguria, che hanno riconosciuto il ruolo strategico dei mercati dei capitali per le PMI affiancando al Bonus IPO la misura regionale “Quota Lombardia” e “Quota Liguria”, finalizzate a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e a consolidare il sistema produttivo regionale".La Lombardia, ha aggiunto, "con 84 società quotate, rappresenta una: ha raccolto complessivamente 683 milioni di euro tramite IPO, conta oltre 10.000 dipendenti (+10% rispetto al 2023) e genera un fatturato di 2,8 miliardi di euro (+4%)"."Auspichiamo che anchepossano seguire questi: Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, che insieme rappresentano oltre il 30% delle società quotate su EGM, potrebbero adottare iniziative analoghe nel 2026 per sostenere la crescita e la competitività delle PMI locali”, ha concluso Lambiase.