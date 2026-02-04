Clear Street punta a una valutazione di 11,8 miliardi di dollari nel suo debutto al Nasdaq

(Teleborsa) - La società di brokeraggio Clear Street
ha annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 1,05 miliardi di dollari
nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti
, puntando a una valutazione massima
di 11,8 miliardi
. L'azienda offrirà 23,8 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 40 e 44 dollari l'una. BlackRock
ha già manifestato interesse per l'acquisto di azioni per un valore di 200 milioni di dollari.
Fondata nel 2018, Clear Street ha registrato un 2025 eccezionale con ricavi netti
stimati oltre il miliardo di dollari
, più del doppio rispetto ai 463,6 milioni dell'anno precedente. Goldman Sachs
, BofA Securities
e Morgan Stanley
guidano il consorzio di collocamento
.