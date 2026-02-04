Milano 16:44
46.911 +1,06%
Nasdaq 16:39
25.127 -0,84%
Dow Jones 16:39
49.601 +0,73%
Londra 16:44
10.457 +1,38%
Francoforte 16:46
24.675 -0,43%

Clear Street punta a una valutazione di 11,8 miliardi di dollari nel suo debutto al Nasdaq

Finanza
Clear Street punta a una valutazione di 11,8 miliardi di dollari nel suo debutto al Nasdaq
(Teleborsa) - La società di brokeraggio Clear Street ha annunciato l'intenzione di raccogliere fino a 1,05 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, puntando a una valutazione massima di 11,8 miliardi. L'azienda offrirà 23,8 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 40 e 44 dollari l'una. BlackRock ha già manifestato interesse per l'acquisto di azioni per un valore di 200 milioni di dollari.

Fondata nel 2018, Clear Street ha registrato un 2025 eccezionale con ricavi netti stimati oltre il miliardo di dollari, più del doppio rispetto ai 463,6 milioni dell'anno precedente.

Goldman Sachs, BofA Securities e Morgan Stanley guidano il consorzio di collocamento.
Condividi
```