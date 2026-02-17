Valtus, il fondo Polaris entra come socio di maggioranza

(Teleborsa) - Il Gruppo Valtus
, attivo nell'Executive Interim Management, ha annunciato l'ingresso del fondo nordico di private equity Polaris
quale investitore di maggioranza. L'operazione, che rappresenta il primo investimento del fondo Polaris Fund VI, punta a consolidare la posizione del Gruppo come operatore di riferimento a livello mondiale.
L'ingresso del fondo nordico avviene in continuità con l'attuale management e con il supporto degli azionisti storici, Société Générale Capital Partenaires
e GENEO Capital Entrepreneur
.
Negli ultimi cinque anni, Valtus ha completato una trasformazione radicale, passando da un fatturato
di 50 milioni di euro a 145,5 milioni
nel 2025, con oltre 1.000 incarichi gestiti e una presenza in quasi 30 Paesi.
Polaris, società di private equity con sede a Copenaghen e oltre 2 miliardi di euro di capitali raccolti, fornirà risorse finanziarie e competenze operative per accelerare lo scaling dell'azienda in nuovi mercati. Il settore dell'Interim Management è in forte espansione, specialmente in Italia
, dove il mercato vale circa 150 milioni di euro
con un tasso di crescita (CAGR) vicino alla doppia cifra.
"Questa partnership apre opportunità per ampliare le nostre capacità in Italia e oltre", ha commentato Roberto La Caria
, Managing Partner di Valtus in Italia. Il Fondatore e Presidente, Philippe Soullier
, ha sottolineato come l'accordo permetterà di scalare le operazioni preservando la cultura imprenditoriale del Gruppo.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)