Valtus, il fondo Polaris entra come socio di maggioranza
(Teleborsa) - Il Gruppo Valtus, attivo nell'Executive Interim Management, ha annunciato l'ingresso del fondo nordico di private equity Polaris quale investitore di maggioranza. L'operazione, che rappresenta il primo investimento del fondo Polaris Fund VI, punta a consolidare la posizione del Gruppo come operatore di riferimento a livello mondiale.

L'ingresso del fondo nordico avviene in continuità con l'attuale management e con il supporto degli azionisti storici, Société Générale Capital Partenaires e GENEO Capital Entrepreneur.

Negli ultimi cinque anni, Valtus ha completato una trasformazione radicale, passando da un fatturato di 50 milioni di euro a 145,5 milioni nel 2025, con oltre 1.000 incarichi gestiti e una presenza in quasi 30 Paesi.

Polaris, società di private equity con sede a Copenaghen e oltre 2 miliardi di euro di capitali raccolti, fornirà risorse finanziarie e competenze operative per accelerare lo scaling dell'azienda in nuovi mercati. Il settore dell'Interim Management è in forte espansione, specialmente in Italia, dove il mercato vale circa 150 milioni di euro con un tasso di crescita (CAGR) vicino alla doppia cifra.

"Questa partnership apre opportunità per ampliare le nostre capacità in Italia e oltre", ha commentato Roberto La Caria, Managing Partner di Valtus in Italia. Il Fondatore e Presidente, Philippe Soullier, ha sottolineato come l'accordo permetterà di scalare le operazioni preservando la cultura imprenditoriale del Gruppo.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
