Valtus, il fondo Polaris entra come socio di maggioranza

(Teleborsa) - Il, attivo nell'Executive Interim Management, ha annunciato l'ingresso del fondo nordico di private equityquale investitore di maggioranza. L'operazione, che rappresenta il primo investimento del fondo Polaris Fund VI, punta a consolidare la posizione del Gruppo come operatore di riferimento a livello mondiale.L'ingresso del fondo nordico avviene in continuità con l'attuale management e con il supporto degli azionisti storici,Negli ultimi cinque anni, Valtus ha completato una trasformazione radicale, passando da undi 50 milioni di euro anel 2025, con oltre 1.000 incarichi gestiti e una presenza in quasi 30 Paesi.Polaris, società di private equity con sede a Copenaghen e oltre 2 miliardi di euro di capitali raccolti, fornirà risorse finanziarie e competenze operative per accelerare lo scaling dell'azienda in nuovi mercati. Il settore dell'Interim Management è in forte espansione, specialmente in, dove il mercato vale circacon un tasso di crescita (CAGR) vicino alla doppia cifra."Questa partnership apre opportunità per ampliare le nostre capacità in Italia e oltre", ha commentato, Managing Partner di Valtus in Italia. Il Fondatore e Presidente,, ha sottolineato come l'accordo permetterà di scalare le operazioni preservando la cultura imprenditoriale del Gruppo.