Yakkyo, ok da soci a passaggio su EGM e delega a CdA per AuCap da 5 milioni di euro

Yakkyo

(Teleborsa) - L'di, società che si occupa di sviluppare soluzioni software integrate per il processo di dropshipping e vendita wholesale di prodotti di terzi, hadi Borsa Italiana quale operazione strategica volta a sostenere il percorso di crescita e di consolidamento. Il passaggio non prevede la raccolta di nuovo capitale mediante emissione di nuove azioni, configurandosi pertanto come un'iniziativa finalizzata esclusivamente al cambiamento del mercato di negoziazione, senza effetti diluitivi per gli azionisti attuali.La società sostiene che il passaggio sia funzionale a:nei confronti della comunità finanziaria, sia a livello nazionale sia internazionale, favorendo un ampliamento della base di investitori e il dialogo con potenziali partner industriali e finanziari; migliorare la liquidità del titolo attraverso l'accesso a un mercato più ampio e diversificato, con potenziali benefici in termini di valorizzazione; rafforzare il posizionamento competitivo nel proprio settore di riferimento, anche in termini di reputazione, trasparenza e credibilità istituzionale; facilitare, nel medio-lungo periodo, l'accesso al mercato dei capitali, creando ia supporto dei piani di sviluppo, crescita organica e/o per linee esterne; consolidare ulteriormente i presidi di governance, organizzativi e di compliance, in linea con le best practice richieste dal mercato.L'assemblea ha anche deliberato di conferire al CdA una, a pagamento e/o gratuitamente, in una o più volte, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e fino a un, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. L'aumento di capitale è finalizzato a dotare la società di uno strumento di flessibilità finanziaria e operativa per cogliere tempestivamente opportunità di crescita, inclusi l'ingresso di partner strategici, operazioni straordinarie e acquisizioni, nonché l'eventuale implementazione di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.Il CdA ha nominato l'AD Giovanni Conforti a responsabile della funzione investor relations manager della società e(con efficacia a partire dal 9 febbraio 2026).