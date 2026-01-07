Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.654 +0,06%
Dow Jones 22:01
48.996 -0,94%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Invitation Homes scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare che possiede e gestisce case unifamiliari ristrutturate, che tratta in perdita dell'8,36% sui valori precedenti.

L'andamento di Invitation Homes nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Invitation Homes è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,63 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,69.

