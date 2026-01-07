Invitation Homes scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la società immobiliare che possiede e gestisce case unifamiliari ristrutturate
, che tratta in perdita dell'8,36% sui valori precedenti.
L'andamento di Invitation Homes
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Invitation Homes
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 27,63 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,58. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 30,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)