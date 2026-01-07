Londra: giornata depressa per easyJet

compagnia aerea low cost inglese

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 3,33%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,171 sterline e primo supporto individuato a 4,983. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)