Londra: giornata depressa per easyJet

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese
, con una flessione del 3,33%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di easyJet
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di easyJet
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,171 sterline e primo supporto individuato a 4,983. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,36.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)