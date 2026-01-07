Milano 13:27
45.638 -0,25%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:27
10.061 -0,61%
Francoforte 13:27
25.050 +0,63%

Londra: giornata depressa per easyJet

Migliori e peggiori, Trasporti
Londra: giornata depressa per easyJet
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia aerea low cost inglese, con una flessione del 3,33%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di easyJet rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di easyJet classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,171 sterline e primo supporto individuato a 4,983. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,36.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
