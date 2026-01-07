New York: brusca correzione per Qorvo

(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia
, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,88% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qorvo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 85,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 77,47. L'equilibrata forza rialzista di Qorvo
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 93,73.
