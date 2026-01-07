Milano 17:35
New York: brusca correzione per Qorvo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita l'azienda attiva nello sviluppo di tecnologie per i mercati wireless, cablati e dell'energia, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,88% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Qorvo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 85,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 77,47. L'equilibrata forza rialzista di Qorvo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 93,73.

