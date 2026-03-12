Milano 12:38
44.641 -0,29%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:38
10.344 -0,10%
Francoforte 12:38
23.678 +0,16%

Piazza Affari: brusca correzione per Webuild

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brusca correzione per Webuild
Scende sul mercato la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che soffre con un calo dell'8,47%.
Condividi
```