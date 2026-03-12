Milano
12:38
44.641
-0,29%
Nasdaq
11-mar
24.965
0,00%
Dow Jones
11-mar
47.417
-0,61%
Londra
12:38
10.344
-0,10%
Francoforte
12:38
23.678
+0,16%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 12.54
Piazza Affari: brusca correzione per Webuild
Migliori e peggiori
,
In breve
12 marzo 2026 - 12.30
Scende sul mercato la
società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che soffre con un calo dell'8,47%.
Webuild
Webuild
-8,27%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto