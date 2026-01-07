New York: nuovo spunto rialzista per Home Depot

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, in guadagno del 2,86% sui valori precedenti.
Il trend di Home Depot
mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 357,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 351,1. L'equilibrata forza rialzista di Home Depot
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 364,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)