New York: risultato positivo per Alphabet

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,67%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Alphabet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,67%, rispetto a +0,84% dell'indice del basket statunitense
).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Alphabet
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 330 USD, con il supporto più immediato individuato in area 318,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 310,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)