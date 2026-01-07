New York: risultato positivo per Alphabet

Holding statunitense a cui fa capo Google

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,67%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,67%, rispetto a +0,84% dell').Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 330 USD, con il supporto più immediato individuato in area 318,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 310,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)